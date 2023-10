Fedez in «leggero miglioramento» dopo il sanguinamento di domenica: come sta

Sono in leggero miglioramento le condizioni di salute di Fedez, ricoverato nel reparto di chirurgia del Fatebenefratelli di Milano da giovedì 28 settembre per un’emorragia interna dovuta a due ulcere intestinali. Dopo il nuovo episodio di sanguinamento di domenica, rilevato dall’equipe medica diretta da Marco Antonio Zappa che lo tiene costantemente monitorato, la situazione rimane delicata sebbene i livelli di emoglobina siano in recupero. Troppo presto per parlare di dimissioni, il ricovero durerà almeno tutta la settimana e poi si valuterà. Non è escluso che Federico Leonardo Lucia possa trascorrere il suo compleanno – il 15 ottobre compirà 34 anni – in ospedale. E il 26 ottobre partiranno anche i live di X-Factor. Giovedì scorso l’imprenditore e personaggio televisivo – operato per un tumore neuroendocrino del pancreas nel marzo 2022 – era stato ricoverato per le conseguenze di due ulcere, e sottoposto a due trasfusioni in seguito all’emorragia. La moglie Chiara Ferragni era tornata velocemente dalla Fashion Week di Parigi per assistere il marito. Domenica i medici aveva rilevato un abbassamento dell’emocromo, un segnale che il recupero non stava procedendo per il verso giusto. Fedez era stato quindi sottoposto a una gastroscopia urgente. A due giorni di distanza, pur con tutte le cautele del caso, il musicista ha trascorso una giornata tranquilla e le sue condizioni appaiono sotto controllo. «Sta un po’ meglio, così così», aveva detto ai cronisti sua madre lunedì sera, uscendo dall’ospedale.

