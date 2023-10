Fedez ancora in ospedale, Ferragni rompe il silenzio: «Vi sono grata»

Il ritorno precipitoso da Parigi, il ricovero del marito, le visite in ospedale. Chiara Ferragni in questi giorni ha fatto su e giù con l’ospedale, il Fatebenefratelli Sacco di Milano, dove Fedez è stato ricoverato e operato in endoscopia d’urgenza il 28 settembre scorso a causa di due ulcere che gli hanno provocato una emorragia interna. La storia su Instagram di Ferragni aveva allarmato i fan prima ancora che venisse diffusa la notizia. L’influencer aveva condiviso una foto, scattata in aereo mano nella mano con Chiara Biasi: «Ai migliori amici che saltano sul primo aereo con te quando hai un’emergenza». L’emergenza erano le condizioni di salute di Fedez, mentre l’imprenditrice si trovava a Parigi per la Fashion Week. Dopo giorni di attesa e di silenzi sui sociali, che per una imprenditrice digital come Chiara Ferragni fanno notizia, l’influencer ha pubblicato un tweet per ringraziare tutto il sostegno ricevuto in questi giorni: «Vi leggo e vi sono grata», scrive, aggiungendo due cuori. Ancora ieri, mercoledì 4 ottobre, Ferragni è tornata in ospedale per far visita al marito, che è costantemente monitorato con il controllo dell’emocromo dopo l’episodio di sanguinamento di domenica, e se ne è andata intorno alle 13.30 senza lasciare dichiarazioni. Per poi, con quel tweet, tranquillizzare fan e curiosi.

