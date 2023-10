La Rai blocca l’invito di Fedez a “Belve”. Fagnani: «Non condivido la decisione, ma magari non finirà così»

La Rai ha bloccato la partecipazione di Fedez a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai Due. A rivelarlo è TvBlog, secondo cui l’emittente pubblica avrebbe negato al rapper di essere intervistato nel corso del programma. Che tra Fedez e la Rai non scorra buon sangue non è certo una novità. In occasione del Concertone del Primo Maggio 2021 il rapper ha accusato Viale Mazzini di voler censurare un suo intervento sulle posizioni omofobe di alcuni esponenti della Lega. Per non parlare di Sanremo 2023, quando Fedez ha attaccato alcuni politici della maggioranza. In particolare: il viceministro Galeazzo Bignami, di cui il rapper ha riproposto una vecchia foto in divisa da nazista, e la ministra della Famiglia Eugenia Roccella, attaccata sulla questione dell’aborto. Infine, sempre in occasione dell’ultimo Festival, Fedez era stato criticato per l’ormai celebre bacio con Rosa Chemical nella puntata finale.

A confermare l’indiscrezione di TvBlog è la stessa conduttrice, che su Instagram scrive: «Per quel che riguarda la notizia relativa alla partecipazione di Fedez a Belve, è vero che la dirigenza Rai non l’ha ritenuta opportuna. Non condivido questa decisione né Belve del resto ha mai tolto voce a nessuno», precisa Francesca Fagnani. La prima richiesta della conduttrice per portare Fedez nel suo programma risale a febbraio. Un invito che il rapper ha prontamente rispedito al mittente. Poi, sul palco di Sanremo, arriva la spiegazione: «Ti posso dire la verità? Tu sei troppo stronza. Quando vai a Belve non ne puoi uscire bene». Dopo un lungo tira e molla, Fedez ha accettato l’invito di Fagnani. Ma nel frattempo sono sorti due ostacoli: da un lato la presa di posizione della Rai, dall’altro i problemi di salute del rapper. «L’unica cosa che conta adesso è che Federico stia bene», aggiunge la conduttrice di Belve. E per quanto riguarda un’eventuale partecipazione del rapper al programma, la porta rimane socchiusa: «Magari non finirà così».

INSTAGRAM | La storia pubblicata da Francesca Fagnani

