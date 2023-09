Fedez ricoverato nel reparto solventi con Chiara Ferragni. Il chirurgo Falconi: «Scalpita per tornare a casa. Tra quanto? Massimo 7 giorni»

Il responsabile di Chirurgia del pancreas del San Raffaele che lo scorso marzo ha operato il rapper per un tumore precisa di parlare «non per notizia diretta, ma in base alla mia esperienza»

Potrebbe tornare a casa nel giro di pochi giorni Fedez, che giovedì 28 settembre è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Fatebenefratelli di Milano per un’emorragia interna dovuta a due ulcere intestinali. «Lui è giovane e queste di solito sono degenze di una settimana. Conoscendolo, tenderà a scalpitare e nel giro di quattro giorni o una settimana sarà dimesso». A parlare è Massimo Falconi, il responsabile di Chirurgia del pancreas del San Raffaele che lo scorso marzo ha operato il rapper per un tumore. Falconi precisa di parlare «non per notizia diretta, ma in base alla mia esperienza». E spiega che anche a distanza di diversi mesi continua a rimanere in contatto con Fedez, che ora – assicura il medico – «sta abbastanza bene». Secondo Falconi, l’ulcera per cui il rapper è stato ricoverato d’urgenza non ha nulla a che fare con l’operazione del marzo scorso. «Lui ha un piccolo moncone di duodeno dove si è sviluppata l’ulcera ma poteva succedere a qualsiasi persona», precisa il chirurgo del San Raffaele. Ora bisognerà attendere che i valori del sangue tornino normali dopo la trasfusione, ma Falconi è ottimista: Fedez, assicura, «tornerà la persona attiva di sempre». In questo momento, fa sapere l’Ansa, il rapper si trova nel reparto solventi del Fatebenefratelli di Milano, dove con lui può rimanere anche la moglie Chiara Ferragni. Dopo la notizia del ricovero d’urgenza di giovedì e il ritorno improvviso dell’influencer da Parigi, era stato lo stesso Fedez a rivelare ai fan cos’era successo. «Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio i medici che mi hanno letteralmente salvato la vita», ha scritto in una storia Instagram.

Credits foto: ANSA/Matteo Corner | Fedez a una conferenza stampa a Milano (29 maggio 2023)

Leggi anche: