La storia degli sposi che fuggono in Germania per non pagare il conto del ristorante: anche le nozze erano finte

Un ristorante a Ferentino tra Veroli e Boville Ernica in provincia di Frosinone ha denunciato due sposi che sono fuggiti senza pagare il conto del pranzo nuziale. Ma, scrive oggi Il Messaggero, nonostante i filmini anche le nozze erano finte. Nel senso che al comune non risultano le pubblicazioni. Mentre il prete che ha officiato la cerimonia è venuto dalla Germania. Lui, che si chiama Manolo, era tornato a risiedere a Ferentino a luglio. Le nozze risalgono al 27 agosto. In passato lui ha lavorato in un carrozziere in zona. Lei, che si chiama Svenia ed è una modella di origine polacca. Nel filmato di matrimonio c’è suo padre e la figlia che ha avuto con lui. I carabinieri che indagano per truffa hanno chiesto i riscontri ad entrambi i municipi. Ricevendo una risposta negativa.

Secondo la ricostruzione del quotidiano l’uomo sarebbe andato per due volte al comune di Ferentino per chiedere la procedura per le nozze. Non si era mai iscritto all’Aire. All’anagrafe ha presentato un contratto di affitto e ha ottenuto residenza e documenti d’identità a luglio. A quanto pare in Germania abitava a Francoforte. Ha una decina di parenti residenti all’estero. Ai gestori del ristorante aveva detto che avrebbe pagato con un bonifico. L’ipotesi è che i due abbiano organizzato tutto dall’inizio. Il bonifico non è mai arrivato. Il gestore del ristorante Enzo Fabrizi ha anche pagato per l’addobbo floreale, il gruppo musicale e la Siae.

