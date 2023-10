Trump al veleno sull’Ucraina: «L’Europa ha versato 175 miliardi in meno degli Usa, se non pareggia i conti non daremo più un dollaro»

Il presidente americano Joe Biden si prepara a rivolgere un discorso alla nazione (e agli Alleati) nei prossimi giorni, dopo lo stop da parte del Congresso ai fondi per gli aiuti a Kiev. Ma la ferita politica inferta dai Repubblicani sanguina, e a spargervi sale stasera è proprio il suo leader, Donald Trump. «Perché quel corrotto di Joe Biden non fa in modo che l’Europa contribuisca all’Ucraina con 175 miliardi di dollari in meno che ha versato rispetto agli Usa?», è il duro attacco dell’ex presidente e candidato alla rielezione alla Casa Bianca. Trump non lesina critiche al Vecchio Continente, e ribadisce di fatto la sua linea dello stop al rubinetto di aiuti a Kiev: «Non un altro doblato deve essere speso fin quando l’Europa non eguaglia la somma che ha speso l’America per difendere l’Ucraina», esclama (letteralmente) il tycoon sulla sua piattaforma social, Truth. Uno squilibrio che, secondo Trump, ha «danneggiato il nostro esercito, la nostra prontezza, e ha ridotto grandemente le nostre scorte di armi». A poco più di un anno dalle presidenziali Usa, per le autorità di Kiev è ormai sempre più chiaro qual è il pericolo internazionale maggiore per la tenuta delle sue forze nella guerra contro la Russia.

