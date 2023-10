Elodie risponde alle polemiche per la sua foto nuda: «Il corpo non dovrebbe suscitare scandalo, è il mio manifesto di donna libera»

«Il mio corpo non dovrebbe suscitare scandalo, questo è il mio corpo, il mio manifesto di donna libera». Con queste parole, Elodie torna sulle polemiche per le foto senza veli, pubblicata dalla stessa cantante in occasione del lancio del nuovo singolo A fari spenti, uscito il 22 settembre 2023. «Tanti mi hanno detto che non c’è bisogno, invece ce n’è eccome! Il corpo è nostro e siamo libere di decidere come utilizzarlo: per me – sottolinea l’artista, presentando il suo club tape Red Light – è arte e libertà», conclude. Le immagini, pubblicate su Instagram, avevano diviso gli utenti social: tra i numerosi follower (e fan) che hanno paragonato l’artista a una «Dea», altri hanno invece criticato la sua scelta. Tra questi anche la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi secondo cui «la rappresentazione» offre «una rappresentazione poco elegante del corpo della donna».

