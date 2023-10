Incendio al country club della Ryder cup, distrutta l’area per gli spettatori Vip – Il video

Un vasto incendio è scoppiato all’interno del Marco Simone Golf & Country Club a Guidonia, in provincia di Roma, dove pochi giorni fa si è svolta la Rider cup. In fiamme il padiglione dell’area hospitality, quella destinata agli spettatori Premium. Il rogo sarebbe partito dalle tribune che si trovano a ridosso dei campi da gioco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Roma con tre squadre: due autobotti, un’autoscala e il Nucleo Tas. L’incendio ha coinvolto la struttura di tre piani di circa 120 mq, completamente avvolta dalle fiamme. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi dietro l’origine dell’incendio.

