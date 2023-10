«Santa Carrà, Dio Mengoni, Mahmood figlio ed Ermal Meta Spirito Santo». La curiosa trinità durante il quiz televisivo in Spagna – Il video

Santa Raffaella Carrà, ma anche Dio Mengoni, Mahmood figlio ed Ermal Meta Spirito Santo. La personalissima trinità è illustrata da Beatriz, concorrente del quiz iberico “El cazador” che va in onda su La1 in Spagna. Durante la puntata del 3 ottobre quando il conduttore Rodrigo Vázquez si complimenta con la concorrente è Beatriz stessa a spiegare i suoi personalissimi santini. «È la mia Santissima Trinità, con santa Raffaella Carrà». «E gli altri sono gli apostoli?», chiede Vázquez. «In mezzo c’è Dio padre Marco Mengoni, al suo fianco c’è Mahmood il figlio, dall’altro lato c’è Ermal Meta lo spirito santo». Lei sostiene che facciano parte dell’Eurofanismo, un credo improntato sul meglio dell’Eurovision Song Contest. Le immagini dal programma, che è una sorta di adattamento del britannico The Chase, stanno diventando virali.

Leggi anche: