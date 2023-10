Naufragio Norman Atlantic, 3 condannati tra 32 imputati per la strage del 2014

Sono tre i condannati su 32 imputati nel processo per il naufragio del traghetto Norman Atlantic. I giudici del Tribunale di Bari hanno condannato il comandante della nave Artiglio Giacomazzi a sei anni di reclusione, il primo ufficiale di macchina Gianluca Asssante a cinque anni e quattro mesi, il membro dell’equipaggio Francesco Nardulli a tre anni. Il naufragio avvenne nella notte tra il 27 e il 28 dicembre 2014 al largo delle coste albanesi, dove morirono 31 persone e rimasero feriti 64 passeggeri. La procura aveva chiesto la condanna per 23 imputati e una sola assoluzione. Disposte assoluzioni e la prescrizione per alcuni reati.

