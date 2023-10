«Donald Trump ha rivelato segreti sui sottomarini nucleari Usa a un magnate australiano»

Alcuni mesi dopo aver lasciato la Casa Bianca, Donald Trump rivelò informazioni potenzialmente top secret riguardanti i sottomarini nucleari Usa ad un cliente del suo resort di Mar-a-Lago, in Florida. Si tratta di un miliardario australiano che avrebbe a sua volta condiviso le informazioni con almeno altre 45 persone. Tra questi sei giornalisti, 11 suoi dipendenti, 10 dirigenti australiani e tre ex premier australiani. Lo riferisce Abc News, citando fonti a conoscenza della vicenda, riportata al procuratore speciale Jack Smith che indaga sulle carte segrete di Mar-a-Lago. Il magnate si chiama Anthony Pratt, gestisce la Pratt Industries e i pubblici ministeri l’hanno interrogato già due volte. La sua azienda si occupa di imballaggi.

La storia

Secondo Abc News Pratt ha riferito come – conversando con Trump durante un incontro a Mar-a-Lago nell’aprile 2021 – abbia evocato la flotta sottomarina americana, di cui i due avevano discusso in precedenza. Ad un certo punto gli disse che secondo lui l’Australia doveva iniziare ad acquistare i suoi sottomarini dagli Stati Uniti. Al che un Trump eccitato – avvicinandosi verso Pratt come se volesse essere discreto – gli confidò due informazioni sui sottomarini statunitensi. Ovvero il presunto numero esatto di testate nucleari che trasportano abitualmente e quanto esattamente possono avvicinarsi a un sottomarino russo senza essere scoperti.

