Il quadro due anni fa valutato 15mila dollari, scoprono che è un Rembrandt: quanto può valere adesso

Quel che si dice un affare: un dipinto valutato 15.000 dollari è stato acquistato da un acquirente anonimo per 860.000 euro (908.000 dollari) all’asta di Christie’s ad Amsterdam due anni fa. Ma il suo reale valore potrebbe essere quasi venti volte superiore, dal momento che è stato successivamente identificato come opera del maestro olandese Rembrandt. L’opera, L’Adorazione dei Magi, che raffigura l’incontro tra i Tre Re Magi e il bambino Gesù, venne per la prima volta alla luce nel 1950. Fu acquistata dal collezionista JCH Heldring ad Amsterdam, e successivamente venduto dalla sua vedova a una famiglia tedesca nel 1985. Lì rimase fino all’asta di Christie’s (la più grande casa d’aste al mondo). Nel corso della quale venne presentato come opera del «Cerchio di Rembrandt», ovvero studenti o artisti vicini al famoso pittore.

L’anonimo acquirente, scrive la Cnn, ha successivamente consegnato il dipinto alla casa d’aste Sotheby’s, dando inizio a un complesso progetto di ricerca (durato 18 mesi) che si è avvalso di raggi X e immagini a infrarossi, nonché intense discussioni con i principali studiosi di Rembrandt. Per arrivare infine alla conclusione che il dipinto fosse proprio un’opera autografa del maestro olandese. Sarebbe stato realizzato all’inizio della sua carriera, intorno al 1628, quando aveva circa 22 anni e viveva a Leida.

«Un’opportunità rara ed emozionante»

George Gordon, co-presidente di Old Master Paintings Worldwide presso Sotheby’s, ha spiegato alla Cnn: «Direi che è particolarmente significativo perché aumenta la nostra comprensione di Rembrandt in questa data cruciale del suo sviluppo e della sua carriera, quando era chiaramente molto ambizioso e si sviluppava molto rapidamente come artista». Ora il lavoro viene valutato tra 10 e 15 milioni di sterline (12,2 milioni di dollari – 18,3 milioni di dollari).

«Questo dipinto sofisticato è in egual misura un prodotto del pennello di Rembrandt e del suo intelletto. Tutti i tratti distintivi del suo stile alla fine degli anni venti del Seicento sono evidenti sia nella superficie dipinta visibile che negli strati sottostanti rivelati dalla scienza, che mostrano molteplici cambiamenti nel corso della sua creazione e gettano nuova luce sul suo modo di pensare», ha aggiunto Gordon. Il dipinto è attualmente esposto da Sotheby’s a Hong Kong, dopodiché viaggerà a New York, Los Angeles e Londra, dove sarà messo all’asta il 6 dicembre. «Pochissimi dipinti narrativi di Rembrandt rimangono in mani private, rendendo questa un’opportunità per un collezionista privato o per un’istituzione tanto rara quanto emozionante», ha concluso Gordon.

Foto: Cnn

Leggi anche: