Israele, raffica di razzi lanciati da Hamas verso l’aeroporto di Tel Aviv – I video

Torna a illuminarsi il cielo di Israele. Nella notte tra l’8 e il 9 ottobre, una «raffica di missili» è stata lanciata dalle Brigate Al-Qassam di Hamas, che hanno annunciato l’intenzione di colpire l’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv «come risposta ai continui crimini contro i civili palestinesi». La notizia è stata riportata da diversi media israeliani, mentre nel centro e nel Sud del Paese sono scattate le sirene di allarme anti missili. Intanto, dal Wall Street Journal, arriverebbe una conferma che dietro l’offensiva di Hamas ci sia un aiuto strutturato dell’Iran, che avrebbe contribuito a pianificare l’attacco e avrebbe dato il via libera all’operazione nel corso di un incontro a Beirut, lunedì 2 ottobre. La testata americana cita come fonti alcuni membri di Hamas e Hezbollah, sostenendo che l’Iran abbia lavorato già da agosto a fianco di Hamas per elaborare il piano. Sempre dal mondo dell’informazione statunitense, la Cnn avrebbe ottenuto la conferma che almeno tre cittadini americani sono stati uccisi durante l’azione di Hamas. In una intervista di qualche ora prima, il segretario di Stato americano, Antony Blinken, aveva dichiarato che l’amministrazione Usa «ha ricevuto segnalazioni secondo cui diversi americani sono tra i morti».

