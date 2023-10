Madonna e gli U2 per Israele. Bono dedica “Pride” alle vittime di Hamas mentre la regina del pop posta un video denuncia sui social – I video

Ieri gli U2 si sono esibiti allo Sphere di Las Vegas e un momento è stato dedicato alla strage del festival di Re’im Forest. Bono Vox ha chiesto al pubblico di unirsi al canto in memoria delle vittime nelle mani di Hamas al Supernova Music Festival nella foresta di Re’im, nel sud di Israele. «Cantiamo per i nostri fratelli e sorelle, loro stessi cantavano al Supernova Sukkot festival in Israele. Cantiamo per loro. La nostra gente. Il nostro tipo di gente. Gente di musica, giocosa, sperimentale. Il nostro genere di persone. Cantiamo per loro», ha detto dal palco prima di lanciare la canzone Pride.

Madonna condivide un video degli orrori

Madonna ha invece condiviso sul suo account Instagram uno dei tanti video che girano sugli attacchi. Il post recita: «Quello che sta accadendo in Israele è devastante…. Guardare tutte queste famiglie e soprattutto i bambini che vengono ammassati, aggrediti e uccisi per le strade è straziante. Immaginate se questo stesse accadendo a voi».

