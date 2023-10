Catania, la giudice Iolanda Apostolico libera altri quattro migranti dal cpr di Pozzallo

Iolanda Apostolico, giudice del tribunale di Catania, ha deciso di non convalidare i trattenimenti nel cpr di Pozzallo disposti dal questore di Ragusa nei confronti di quattro migranti tunisini. Si tratta del secondo provvedimento in tal senso preso dalla magistrata, che nelle scorse settimane è finita al centro di una bufera politica e mediatica. Nella decisione dello scorso 30 settembre, Apostolico aveva ordinato il rilascio di quattro migranti detenuti nel cpr di Pozzallo, dal momento che – secondo la giudice – le regole messe a punto dal governo sarebbero illegittime e in aperto contrasto con la normativa europea. Nei giorni immediatamente successivi alla decisione, la Lega ha diffuso un video in cui si vede Apostolico partecipare a una manifestazione del 2018 contro l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini, che da giorni chiede le dimissioni della giudice.

Credits foto: ANSA/Francesca Rauta | Alcuni migranti sopravvissuti a un naufragio vengono accolti nel porto di Pozzallo (13 marzo 2023)

Leggi anche: