«C’era anche la giudice Iolanda Apostolico in quella manifestazione». Le accuse di Salvini e della Lega – Il video

Il leader della Lega Matteo Salvini ha pubblicato un video sui social in cui attacca la giudice di Catania Iolanda Apostolico, che a fine settembre ha disapplicato il decreto del governo Meloni che prevede il trattenimento dei richiedenti asilo nei Cpr, sostenendo di riconoscerla tra i manifestati che il 25 agosto 2018 protestarono per chiedere lo sbarco dei migranti della nave Diciotti. «Io ero Vicepremier e Ministro dell’Interno. L’estrema sinistra manifesta per chiedere lo sbarco degli immigrati dalla nave Diciotti: la folla urla “assassini” e “animali” in faccia alla Polizia. Mi sembra di vedere alcuni volti familiari…», scrive il leader della Lega su Twitter. A fargli da eco è il deputato catanese leghista Anastasio Carrà che sollecita una replica della magistrata: «Mi rivolgo pubblicamente alla dottoressa: mi può smentire?». Al momento, infatti, si tratta di ipotesi che sostiene solo la Lega, ma che la giudice non ha ancora né confermato né smentito.

Leggi anche: