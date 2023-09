Il tribunale di Catania libera un migrante del centro di Pozzallo: «Il decreto sulle espulsioni accelerate è Illegittimo»

Illegittimo e in contrasto con la normativa europea. Con queste motivazioni il tribunale di Catania ha bollato il recente decreto approvato – tra non poche polemiche – dal governo e che prevede la possibilità alle persone richiedenti asilo, che provengono da paesi “sicuri”, di pagare una cauzione di quasi 5mila euro per evitare la detenzione nei Centri di Permanenza e di Rimpatrio (Cpr). Una sentenza che ha così accolto il ricorso di un migrante, sbarcato il 20 settembre settembre a Lampedusa e portato nel nuovo centro di Pozzallo, aperto cinque giorni fa nel Ragusano. A rivelare la notizia è il quotidiano la Repubblica che spiega come il provvedimento del trattenimento del migrante era arrivato mercoledì dal questore di Ragusa, poi non convalidato dalla giudice Iolanda Apostolico che ha disposto la liberazione dell’uomo. Fonti legali fanno sapere che la parte contestata principalmente dai magistrati è proprio «la nuova procedura di trattenimento e la cauzione di 5000 euro da pagare per non andare nel centro».

Il contrasto con la normativa Ue

Il Tribunale è riuscito a non convalidare il trattenimento del cittadino tunisino, ritenendolo illegittimo alla luce del diritto comunitario – nello specifico della direttiva Ue 2013 – e della Costituzione italiana: «Il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda e il trattenimento deve essere una misura eccezionale e limitativa della libertà personale ex art. 13 della Costituzione». L’Associazione per gli Studi Giuridici spiega, infatti, che «trattenere chi chiede protezione senza effettuare una valutazione su base individuale e chiedendo una garanzia economica come alternativa alla detenzione è illegittimo perché incompatibile con gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33». Una sentenza che colpisce considerato che il ministro degli Interni Matteo Piantedosi aveva tentato di correre ai ripari dalle critiche sostenendo proprio che la norma è stata introdotta semplicemente con un emendamento del governo che recepisce la direttiva europea del 2013, più conosciuta come «direttiva accoglienza».

La rabbia di Fdi: «Decisione ideologica»

La scelta del tribunale di Catania non va proprio giù a Fratelli d’Italia. La deputata di Fdi responsabile del Dipartimento immigrazione, Sara Kelany, taccia la sentenza dei magistrati siciliani come vittima di «decisioni ideologiche e politiche» e ci tiene a ribadire che la normativa europea consentirebbe «l’attivazione di queste procedure secondo i criteri che sono stati pedissequamente rispettati dalla normativa italiana». E chiosa: «Mentre il Governo lavora per fermare l’immigrazione illegale di massa e la tratta di esseri umani, una parte della magistratura ideologizzata fa di tutto per ostacolarlo». Nei giorni scorsi, però, la stessa Commissione Europea aveva smentito questa versione dichiarando che la cauzione di 4.938 euro non è in linea con le indicazioni dell’Europa perché non rispetta due principi fondamentali: quello della proporzionalità (non può esserci un importo standard uguale per tutti) e quello delle decisioni da prendere «caso per caso».

