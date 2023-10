No! Questo ponte non sta cadendo a pezzi

Circola un video in cui sembra che un ponte cada a pezzi. «Massima urgenza fate girare» è l’unica informazione disponibile in un post che nel giro di 24 ore ha totalizzato oltre 42 mila condivisioni Facebook, un pessimo avviso per un eventuale problema da segnalare. Dove si trova quel ponte? Quando è stato fatto il video? Siamo sicuri che non sia un viadotto pericolante?

Per chi ha fretta

Il video che circola via Facebook non riporta alcuna informazione sul luogo.

Si tratta del viadotto di Ceriale sulla A10 (Liguria).

In quell’area ci sono dei lavori in corso, iniziati il 4 ottobre 2023.

I calcinacci che si vedono cadere dal ponte non sono dovuti a un cedimento, ma a un’attività controllata dagli operai.

Analisi

Ecco il post Facebook dove non viene riportata alcuna informazione a parte la scritta «Massima urgenza fate girare». L’utente che l’ha condivisa ha bloccato i commenti, rendendo impossibile agli utenti di fornire una eventuale spiegazione.

Il viadotto ligure

Si tratta del viadotto di Ceriale sulla A10, come riportato da diversi media come Liguria24 e RaiNews. Il video condiviso via Facebook è parziale, infatti l’originale (qui sotto ripreso da Genovaquotidiana) circola in verticale e completo a tal punto da permetterci di geolocalizzare gli edifici ripresi:

L’edificio dal tetto “verde” si trova in via Baviera a Ceriale, confermandoci l’area del viadotto citata dai media.

Lavori in corso

Come riportato da Rainews, Liguria24, Genovaquotidiana e IlSecoloXIX, l’area ripresa non risulta pericolante. Autostrada dei Fiori, responsabile del tratto, precisa al Secolo:

«In relazione al video attualmente diffuso su alcuni canali social da cui sembrerebbero cadere alcuni calcinacci dal viadotto Ceriale lungo la autostrada A10 Savona-Ventimiglia, si precisa che siamo in presenza di un’area di cantiere interdetta al transito dei veicoli dove sono in corso le operazioni di demolizione controllata dei calcestruzzi delle solette e dei cordoli, con idrodemolizione, – spiega in una nota Autostrada dei Fiori – ai fini dell’installazione delle nuove barriere di sicurezza. Il cantiere è operativo dallo scorso 4 ottobre e rimarrà in essere sino a metà dicembre 2023».

Insomma, l’area è già sottoposta a “lavori in corso” dal 4 ottobre 2023 fino al mese di dicembre.

Conclusioni

Il video che circola online è del tutto privo di informazioni. L’unico messaggio che veicola è quello di un ponte che cade a pezzi, ma non si sa quale. Si tratta del viadotto di Ceriale sulla A10, i calcinacci che cadono riguardano i lavori in corso del tratto stradale interdetto al traffico, iniziati il 4 ottobre 2023.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

