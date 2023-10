Vincenzo De Luca e i tatuaggi «che fanno schifo» – Il video

«Dico una cosa in controtendenza a me i tatuaggi fanno schifo». A dirlo è il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, in visita al liceo Torquato Tasso di Salerno, che lui stesso ha frequentato da giovane, dove ha incontrato gli studenti nel cortile dell’istituto. Il video della sua arringa contro i tattoo sta diventando virale sui social. «Io quando vedo una ragazza tatuata ho una sensazione sgradevole, di sporco. Allora vi prego mantenetevi sobri e sobrie. Ci sono alcuni influencer che hanno tatuaggi fin sopra il padiglione auricolare. Fanno schifo due volte», ha aggiunto.

