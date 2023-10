Gaza, l’esodo dei palestinesi in fuga verso Sud. Israele bombarda Hezbollah in Libano

I palestinesi si mettono in marcia in marcia verso Sud per uscire da Gaza dopo il preavviso di 24 ore per l’evacuazione da parte di Israele. In città è blackout elettrico, mancano cibo e acqua. Israele ha messo sotto assedio la Striscia di Gaza, dove vivono 2,3 milioni di palestinesi. Secondo le autorità del luogo nei bombardamenti sono morte 1.900 persone. Hamas ha chiesto ai residenti di restare, parlando di “propaganda” da parte dello stato ebraico. Il portavoce militare israeliano, il contrammiraglio Daniel Hagari, ha detto che le truppe armate di carri armati hanno organizzato raid per colpire gli equipaggiament missilistici palestinesi e raccogliere informazioni sulla posizione degli ostaggi. Intanto l’esercito israeliano (Idf) sta bombardando postazioni di Hezbollah in Libano dopo l’abbattimento di due velivoli non identificati su Haifa partiti dalla terra dei cedri.

Hamas: propaganda

L’agenzia di stampa Reuters dice che decine di migliaia di palestinesi si siano diretti a sud dal nord di Gaza seguendo l’ordine israeliano, secondo le Nazioni Unite. Per l’Onu più di 400 mila palestinesi erano stati sfollati prima della direttiva. Molti altri, invece, hanno detto che sarebbero rimasti. «La morte è meglio che andarsene», ha detto Mohammad, 20 anni, fuori da un edificio distrutto da un attacco aereo israeliano vicino al centro di Gaza. Le moschee intanto trasmettono il messaggio: “Rimanete nelle vostre case”. Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha chiesto «un accesso umanitario immediato in tutta Gaza, in modo da poter fornire carburante, cibo e acqua a tutti coloro che ne hanno bisogno. Anche le guerre hanno delle regole».

La Cisgiordania

In Cisgiordania, i manifestanti che sostengono Gaza hanno combattuto scontri a fuoco con le forze di sicurezza israeliane. I funzionari palestinesi hanno detto che 16 persone sono state uccise. Si teme anche che le ostilità si diffondano anche al confine settentrionale di Israele con il Libano, dove gli scontri di questa settimana sono già stati i più sanguinosi dal 2006. Il videoreporter della Reuters Issam Abdallah è stato ucciso venerdì mentre lavorava nel sud del Libano da missili lanciati dalla direzione di Israele, secondo un altro videografo della Reuters presente sulla scena. Altri sei giornalisti sono rimasti feriti. Dodici Ong, tra cui Oxfam, hanno diffuso un appello a Israele per interrompere l’evacuazione di Gaza. L’esercito israeliano ha pubblicato un invito ad andare verso Sud.

L’appello delle Ong

«Siamo allarmati dalla richiesta fatta dal governo di Israele a più di un milione di palestinesi di lasciare il nord di Gaza in meno di 24 ore. Israele deve revocare immediatamente questo ordine, poiché il trasferimento dell’intera popolazione, in tempi così brevi, mette a rischio la vita di coloro che sono costretti a fuggire. Nessuna garanzia è stata fornita per la loro sicurezza durante il transito o per la sicurezza dei civili rimasti nella Striscia di Gaza. Mentre i combattimenti continuano». Le agenzie umanitarie che operano a Gaza riferiscono che è in corso una crisi umanitaria di incredibile entità. Non ci sono strutture adeguate ad ospitare in sicurezza i residenti del nord di Gaza. E la loro incolumità rimane a rischio, dato che gli attacchi aerei israeliani continuano a colpire il centro e il sud di Gaza.

