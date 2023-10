Scommesse illegali, Fabrizio Corona blocca le nuove rivelazioni sui giocatori: «Fornirò prove e testimonianze in tv»

Nuovi dettagli arriveranno, ma non prima dell’ultima partita di questa pausa dal campionato, quando l’Italia affronterà l’Inghilterra il prossimo 17 ottobre. Le rivelazioni sul caso scommesse che sta travolgendo il calcio italiano vengono centellinate da Fabrizio Corona attraverso il suo sito di notizie Dillinger News. E oggi, sabato 14 ottobre, era prevista una nuova puntata dello show messo su dall’ex re dei paparazzi. Alle 16 sarebbero dovuti uscire altri nomi, altre informazioni, nella vicenda che ha già portato tre calciatori italiani a essere iscritti sul registro degli indagati, due dei quali – Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali – rientrati precipitosamente dal ritiro della Nazionale dopo la visita della polizia al ritiro della di Coverciano. Oggi però l’appuntamento è stato bloccato. Per qualche giorno ancora, sul sito e dai protagonisti non usciranno altre notizie. Questo perché Corona ha deciso di sparare le prossime cartucce da uno studio televisivo. Martedì sera, dopo la partita dell’Italia, sarà ospite di Nunzia De Girolamo su Rai 3, nella trasmissione Avanti Popolo, come ha anticipato nell’intervista al Corriere della Sera. Dalle 22, Corona dovrebbe iniziare a raccontare qualcosa di più sulla vicenda: «Non pubblicheremo più nulla sul caso scommesse», viene annunciato sui canali social, «durante la messa in onda del programma Corona presenterà tutte le prove e le testimonianze del caso».

Leggi anche: