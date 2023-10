L’Ue triplica gli aiuti umanitari a Gaza, Von der Leyen: «In tutto oltre 75 milioni»

Gli aiuti umanitari a Gaza saranno triplicati. Lo ha annunciato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, dopo un colloquio con il segretario generale della Nazioni Unite, Antonio Guterres. «La Commissione aumenterà immediatamente di 50 milioni di euro l’attuale dotazione di aiuti umanitari prevista per Gaza. Questo porterà il totale a oltre 75 milioni di euro», si legge nella nota. L’Unione e i suoi stati membri sono i principali donatori di aiuti umanitari alla Striscia di Gaza, che non può fare a meno del sostegno internazionale. «Continueremo la nostra stretta collaborazione con le Nazioni Unite per garantire che questi aiuti raggiungano coloro che ne hanno bisogno nella Striscia di Gaza», spiega Von der Leyen. E poi ancora: «La Commissione sostiene il diritto di Israele di difendersi dai terroristi di Hamas, nel pieno rispetto del diritto umanitario internazionale. Stiamo lavorando duramente – continua – per garantire che ai civili innocenti di Gaza venga fornito sostegno in questo contesto». La decisione dell’Unione sugli aiuti umanitari arriva dopo giorni di incomprensione sui pagamenti alla Palestina. Lunedì il titolare dell’Allargamento, Oliver Varhelyi, aveva annunciato lo stop «a tutti i pagamenti» per i palestinesi. Dopo 24 ore era però arrivata la rettifica: il commissario per la Risposta alle Crisi Janez Lenarcic in quell’occasione aveva cercato di correggere la rotta, fino alla nota ufficiale dell’Ue, arrivata in tarda serata. Nota nella quale si escludevano gli aiuti umanitari dal riesame dei programmi di assistenza all’Anp e si precisava che «nessun pagamento è previsto attualmente, quindi non c’è alcuna sospensione».

