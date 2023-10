Alessandra Martines e la scoperta della fede: «Ecco che fine ha fatto Fantaghirò. Vivo a Parigi ma mi sento ancora italiana»

Alessandra Martines non è «mai stata appagata come oggi». In una lunga intervista concessa al Corriere della Sera, la ballerina e attrice italiana naturalizzata francese racconta la sua nuova vita a Parigi. A partire da una novità: la riscoperta della fede in Dio. Al momento, Martines conduce un programma tv sul canale francese CNews in cui parla del Santo del giorno. «Quando me l’hanno proposto ho pensato che fosse un segno del destino e ho accettato subito con gioia. È bellissimo parlare dei Santi, il mio preferito è San Francesco», racconta l’attrice. Ma quando è cominciata la sua fase di avvicinamento alla religione? Martines risponde: «Circa due anni fa, dopo alcuni eventi non facili. La vita mi ha dato qualche sganassone, diciamo, e finalmente ho capito» . Nessuna illuminazione improvvisa, precisa l’attrice. Piuttosto, «un processo». Di quelli che «cominciano per caso un giorno». Adesso, rivela Martines, «vado a Lourdes e mi dedico a cose che abbiano un senso per servire la mia fede».

Dalla danza a Fantaghirò

Dopo essere stata una ballerina classica di enorme successo, Martines è passata alla carriera di attrice con molti ruoli in tv, al cinema e anche in teatro. Uno dei ruoli a cui ancora oggi viene più spesso associata dal pubblico italiano è Fantaghirò, nell’omonima miniserie andata in onda su Canale 5 nel 1991. Un’esperienza che oggi Martines ricorda così: «Ne ho parlato con la mia amica e grande critica di danza Vittoria Ottolenghi, e ci siamo dette che unire i mondi della danza classica con quello dello spettacolo popolare poteva essere interessante». Poi c’è l’incontro con Marcello Mastroianni, che la vuole accanto a sé per il film Miss Arizona. «Un uomo eccezionale, di straordinaria gentilezza e di grande umiltà, che è un po’ la caratteristica di chi è davvero grande. Mi tranquillizzava dicendomi: “Alessandra, non devi fare nulla”», racconta l’attrice. Adesso la nuova vita di Martines è a Parigi, in Francia, anche se il cuore è rimasto almeno in parte a Roma: «Mi sento italiana, tengo molto alle mie radici, parlo in italiano ai miei figli. Anche se amo pure la Francia e ci vivo benissimo».

Leggi anche: