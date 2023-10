Lutto nel mondo del basket: è morto a 24 anni Samuel Dilas, pivot del Lumezzane

Lutto nel mondo del basket. Samuel Dilas, pivot di 24 anni del Lumezzane basket – formazione di Serie B nazionale – è morto in ospedale a Brescia dopo un malore accusato due giorni fa, venerdì 13 ottobre. Nato a Varese e cresciuto cestisticamente a Reggio Emilia, Dilas era stato ricoverato nelle ultime settimane presso il nosocomio della provincia lombarda per una grave polmonite. Dopo le dimissioni dall’Ospedale Civile, venerdì il peggioramento: il 24enne è stato nuovamente ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva per un malore a causa di diversi trombi che si sono diffusi nel corpo. Ad annunciare il decesso è stato il Lumezzane basket, che aveva ottenuto il rinvio della partita di campionato, in programma oggi – domenica, 15 ottobre – a Padova. «Siamo profondamente addolorati e sconvolti», scrive la società bresciana su Facebook.

