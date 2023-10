Israele si prepara: «Grandi operazioni solo dopo l’evacuazione dei civili». Continua l’esodo dentro Gaza nonostante gli appelli di Hamas. Iran: «Interverremo se la guerra continua»

Israele avvierà «operazioni militari significative» solo una volta che i civili avranno lasciato Gaza: lo ha detto alla CNN il portavoce delle Forze di Difesa Israeliane (IDF). «La cosa importante su cui concentrarsi è che inizieremo operazioni militari significative solo quando vedremo che i civili avranno lasciato l’area», ha detto il tenente colonnello Jonathan Conricus. «È davvero importante che la gente a Gaza sappia che siamo stati molto, molto generosi con il tempo. Abbiamo dato ampio preavviso, più di 25 ore». Intanto inizia lo sgombero della città di Sderot, situata a ridosso della striscia, che è stata teatro di attacchi di Hamas e che è stata colpita ripetutamente dai lanci di razzi. «Non è questo il momento di restare in città», ha detto il sindaco Allon Davidi. La città conta 30mila abitanti che avranno diritto di soggiornare in pensioni a spese dello Stato in luoghi più sicuri di Israele. Secondo i media, l’evacuazione non è obbligatoria e chi lo ritiene opportuno può restare nella propria abitazione.

L’avvertimento dell’Iran

L’Iran ha inviato stanotte un messaggio a Israele tramite l’inviato Onu in Medio Oriente spiegando che non vuole un’ulteriore escalation e che dovrà intervenire se l’operazione israeliana a Gaza continua. Lo riporta in esclusiva il sito Axios, citando due fonti diplomatiche a conoscenza della situazione. «La responsabilità (della continuazione degli attacchi israeliani) spetta alle Nazioni Unite, al Consiglio di sicurezza e agli Stati che stanno portando il Consiglio verso un vicolo cieco», ha aggiunto la missione iraniana.

Nella Striscia di Gaza si beve acqua salata

Intanto continua l’esodo dei civili verso sud, in molti scappano da Gaza City, nonostante gli appelli di Hamas a restare. La nuova fase, annunciano i portavoce delle forze armate, è imminente. I comandanti di Hamas e della Jihad Islamica hanno bersagliato ieri con i razzi le città israeliane, fino a un lancio più massiccio su Tel Aviv alle 9 di sera. La Striscia continua a rimanere senza elettricità e sulla costa i blackout hanno fatto saltare il sistema di desalinizzazione. In pratica nei rubinetti esce l’acqua di mare. I morti palestinesi sono oltre 2000, tra civili e combattenti. Ieri l’emittente inglese Bbc ha verificato e confermato quello che sembra esser un bombardamento israeliano su un convoglio in fuga: l’impatto, non filmato, ha provocato 70 morti.

Come sarà l’operazione finale

Ieri il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dopo aver visitato i luoghi del massacro nel Sud di Israele, i kibbutz di Beeri e di Kfar Aza, ha inoltre incontrato i combattenti sul campo, fra cui il comandante della brigata dei paracadutisti. Ai militari ha detto: «Preparatevi per ciò che sta per accadere». Mentre su X il portavoce militare dell’Idf Daniel Hagari, ha detto di esser pronti a «espandere l’offensiva» attraverso un «largo ventaglio di piani operativi» che includono attacchi dall’aria, dal mare e da terra. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha affermato sui social media che aerei A-10, velivoli di supporto per l’ attacco al suolo, si uniranno presto agli F-15 già nell’area. A riportarlo la Cnn.

I leader di Hamas incitano i cittadini a rimanere mentre loro stanno a Doha

Ismail Hanyeh, uno dei vertici di Hamas, che vive in Qatar, chiede «niente allontanamenti dentro la Striscia né esilio in Egitto». Un altro capo fondamentalista, anche lui da Doha, ha affermato ieri alla rivista americana di New Yorker che l’organizzazione è «disposta a liberare gli ostaggi», se Israele ferma la campagna militare.

(foto ANSA/EPA/MOHAMMED SABER)

