Usa, uccide un bambino di sei anni e ferisce la madre perché musulmani: arrestato un 71enne

Accoltella e uccide un bambino di sei anni e ferisce la madre poiché musulmani, sullo sfondo del conflitto Israele-Hamas. È accaduto a Plainfield, Illinois, dove un uomo di 71 anni è stato arrestato e incriminato di omicidio e crimine d’odio. A riferirlo è il Guardian, che cita l’ufficio dello sceriffo della contea di Will. «Gli investigatori sono stati in grado di determinare che entrambe le vittime di questo brutale attacco erano state prese di mira dal sospettato poiché musulmane e a causa conflitto in corso in Medio Oriente tra Hamas e Israele», si legge nella nota. L’uomo, con precedenti penali, già noto alle forze dell’ordine, è proprietario dell’alloggio dove abitano le vittime. Sulla scena, gli agenti hanno trovato il 71enne seduto a terra vicino al vialetto di casa e all’interno dell’abitazione hanno invece trovato il bimbo e la donna, ciascuno con oltre una dozzina di coltellate al petto, al busto e alle braccia. Il bambino è stato trasportato in un ospedale locale dove è stato dichiarato deceduto, la madre è ricoverata in gravi condizioni, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Le autorità non hanno diffuso i loro nomi – scrive il quotidiano britannico – ma il consiglio per le relazioni islamico-americane di Chicago ha fatto sapere con un comunicato che «sono palestinesi-americani». I membri del Cair International, la più grande organizzazione americana per le libertà civili dei musulmani negli Usa, hanno scritto sui social media di essere «scioccati e turbati nell’apprendere che un proprietario di Chicago che esprimeva opinioni anti-musulmane e anti-palestinesi ha fatto irruzione nell’appartamento di una famiglia musulmana e li hanno attaccati con un coltello, ferendo la madre e uccidendo suo figlio di 6 anni».

Leggi anche: