L’esercito israeliano annuncia un piano per evacuare civili in Libano. 199 gli ostaggi a Gaza. Iran: «Hamas pronto al rilascio solo se finiscono gli attacchi sulla Striscia»

L’Iran si fa portavoce di Hamas e afferma che i miliziani sarebbero pronti al rilascio degli ostaggi se Israele mettesse fine agli attacchi sulla Striscia. Lo ha detto, citato da Times of Israel, il portavoce del ministro degli Esteri iraniano Nasser Kanaani. Non risulta però al momento una presa di posizione in tal senso di Hamas. Secondo Hanani, esponenti della fazione palestinese «hanno detto di essere pronti a prendere le necessarie misure per il rilascio dei civili tenuti dai gruppi della resistenza, ma che il loro punto di vista è che tali misure richiedono preparativi impossibili sotto i bombardamenti quotidiani dei sionisti contro varie parti di Gaza». Sono 199 gli ostaggi di Hamas che si trovano nella Striscia. Lo ha reso noto il portavoce dell’esercito israeliano (Ifd) Daniel Hagari, in una conferenza stampa. «Israele sta compiendo uno sforzo nazionale di priorità suprema nei loro confronti ricorrendo anche a informazioni di intelligence», sottolinea Hagari. L’Idf ha finora «informato – conclude – 295 famiglie di militari caduti nel conflitto» con il partito-milizia. Nel frattempo, l’imminente e annunciata «offensiva di terra» israeliana a Gaza, con le truppe schierate al confine e i tank già in posizione, rischia di aprire il vaso di Pandora in Medio Oriente, con un escalation del conflitto in tutta la regione. Nel corso della giornata si sono intensificati gli scontri tra Hezbollah in Libano, alleato dell’Iran, e l’esercito di Tel Aviv. E proprio da Teheran è arrivato l’avvertimento: «Nessuno può garantire il controllo della situazione se Israele invade la Striscia», il monito del ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian dopo un incontro a Doha con il leader di Hamas Ismail Haniyeh.

Tempestiva la reazione di Israele: Yoav Gallant, ministro della Difesa israeliano, ha infatti ribadito che Tel Aviv non è interessata ad aprire un secondo fronte al nord. «Non vogliamo un’escalation della situazione», ha spiegato, ma se gli Hezbollah «scelgono la via della guerra, pagheranno un pesante prezzo». Più dura la dichiarazione del portavoce dell’Idf: «Se Hezbollah compirà un errore per metterci alla prova, la nostra reazione sarà micidiale»: questo l’avvertimento giunto oggi del portavoce militare israeliano Daniel Hagari dopo gli scontri a fuoco di ieri al confine con il Libano in cui due israeliani sono rimasti uccisi. «Gli Hezbollah – ha concluso – operano dietro istruzione e con il sostegno dell’Iran, mettendo cosi’ in pericolo il Libano». Dopo l’aumento delle ostilità con Hezbollah, l’esercito israeliano ha ordinato l’evacuazione delle persone che vivono in 28 comunità situate entro 2 chilometri dal confine con il Libano. Hezbollah – scrive Afp – avrebbe inoltre iniziato a distruggere le telecamere di sorveglianza su diverse postazioni dell’esercito israeliano lungo la frontiera. L’obiettivo dell’organizzazione paramilitare islamica sciita sembra essere – sottolineano fonti militari – quello di impedire all’Idf di monitorare i movimenti sul lato libanese del confine.

Blinken a Tel Aviv. Netanyahu: «Nessun cessate il fuoco»

Le nuove tensioni hanno spinto il segretario di Stato Usa Antony Blinken a tornare oggi in Israele per alcuni «colloqui sulla crisi», dopo un tour diplomatico nella regione mediorientale. Il capo della diplomazia Usa, che giovedì si trovava in Israele per una visita di solidarietà, è atterrato a Tel Aviv e incontrerà nuovamente il primo ministro Benjamin Netanyahu a Gerusalemme. Quest’ultimo in mattinata ha fatto sapere che «Non c’è per il momento un cessate il fuoco né l’ingresso a Gaza di aiuti umanitari in cambio della fuoriuscita di cittadini stranieri», lo ha reso noto il suo ufficio, commentando notizie diffuse in precedenza circa l’apertura del valico di Rafah (fra Egitto e Gaza) alle 9 del mattino ora locale, le 8 in Italia. Secondo un funzionario statunitense, citato da Cnn, il segretario di Stato americano incontrerà anche il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant e il leader dell’opposizione Yair Lapid. Nel frattempo, Jake Sullivan – il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, in un’intervista alla Cbs, ha sottolineato come «La minaccia è reale. C’è il rischio di escalation di questo conflitto, dell’apertura di un secondo fronte nel nord e ovviamente del coinvolgimento dell’Iran. Dobbiamo prepararci a ogni evenienza».

Meloni: «Solidali a Israele»

«Il Governo esprime la sua vicinanza alla Comunità Ebraica di Roma, ai famigliari e ai discendenti dei deportati. Oggi più che mai, a seguito del terribile attacco di Hamas, ribadiamo la nostra solidarietà all’intero popolo d’Israele, ferito nuovamente dall’odio antisemita», dichiara la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le parole figurano nella nota del governo fatta «in occasione dell’80° anniversario del rastrellamento degli Ebrei di Roma, ha ricevuto a Palazzo Chigi il Presidente della Comunità Ebraica di Roma, Victor Fadlun». «In questa giornata – ha aggiunto Meloni – rinnoviamo il nostro impegno per mantenere viva la memoria di quei fatti terribili e per combattere, in ogni sua forma, nuova e antica, il virus dell’antisemitismo».

Biden: «L’occupazione di Gaza è un grave errore»

Nella giornata di ieri – domenica 15 ottobre – il presidente Usa aveva definito «l’occupazione di Gaza» un «grosso errore», riporta il Washington Post. «Hamas e gli elementi estremi di Hamas non rappresentano tutto il popolo palestinese», spiega Biden, ribadendo inoltre che l’organizzazione – terroristica per Usa e Ue – deve essere completamente eliminata, ma che deve esserci anche una strada verso uno Stato palestinese. Il presidente afferma che non pensa tuttavia che Israele perseguirà questa strada in questo momento. «Ma credo che lo Stato ebraico capisca che una parte significativa del popolo palestinese non condivide le opinioni di Hamas e Hezbollah», ha concluso il presidente Usa. Secondo una fonte israeliana, il presidente Usa potrebbe arrivare in Israele mercoledì prossimo. Lo riferisce Haaretz.

