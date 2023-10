Medio Oriente, la palla di fuoco che ha colpito Gaza nella notte e l’offensiva di terra di Israele in arrivo

Una enorme palla di fuoco è stata segnalata a Gaza dopo i «molteplici attacchi aerei» da parte dell’esercito israeliano che hanno causato «la morte di diverse persone» nelle ultime ore, secondo quanto riportano i corrispondenti di Al Jazeera. Oggi dovrebbe essere riaperto un valico di frontiera dell’Egitto per Gaza, mentre Israele effettua il più intenso bombardamento mai visto sulla cittadina palestinese. E prepara l’operazione di terra. Intanto centinaia di tonnellate di aiuti sono stati bloccati per giorni nella penisola egiziana del Sinai in attesa di un accordo per consegna. «Rafah sarà riaperta. Stiamo mettendo in atto con le Nazioni Unite, con l’Egitto, con Israele e con altri, un meccanismo attraverso il quale ottenere assistenza e portarla alle persone che ne hanno bisogno», ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken dopo un incontro con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi.

Il valico di Rafah

Nbc News ha riferito che il valico di Rafah sarà riaperto lunedì alle 9. Israele ha esortato i cittadini di Gaza a evacuare verso Sud. Mentre secondo Reuters le riserve di carburante in tutti gli ospedali della Striscia di Gaza dureranno solo per altre 24 ore circa, mettendo a rischio migliaia di pazienti. Le autorità di Gaza hanno affermato che almeno 2.670 persone sono state uccise finora. Quasi 10.000 i feriti. Altre 1.000 persone risultano disperse e si ritiene siano sotto le macerie.

Il presidente Joe Biden ha esortato Israele a seguire le leggi di guerra nella sua risposta agli attacchi di Hamas. E domenica ha affermato in un post sui social media che «la stragrande maggioranza dei palestinesi non ha nulla a che fare con gli spaventosi attacchi di Hamas e soffre a causa di essi». Blinken ha detto che i leader degli stati arabi che ha visitato nella regione negli ultimi giorni sono determinati a fermare la diffusione della guerra.

L’Iran

L’Iran, che sostiene sia Hamas che Hezbollah, ha avvertito Israele sul rischio di un’escalation in caso di recrudescenza degli attacchi. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha convocato domenica il gabinetto di emergenza allargato di Israele, comprendente ex parlamentari dell’opposizione, in una dimostrazione di unità. «Hamas pensava che saremmo stati demoliti. Saremo noi a demolire Hamas», ha detto.L’esercito israeliano, che sta ammassando carri armati al confine di Gaza in preparazione di un’offensiva di terra, afferma che sta prendendo di mira Hamas e le sue infrastrutture.

Domenica gli aerei israeliani hanno colpito circa 250 obiettivi militari, uccidendo il comandante del distretto meridionale di Hamas. Il capo militare israeliano, il tenente generale Herzi Halevi, ha detto ai soldati vicino al confine di Gaza che sarebbero entrati a Gaza per sradicare Hamas, prendendo di mira «ogni luogo, ogni comandante, ogni operatore. State per fare qualcosa di grande e importante, che deve cambiare la situazione per molto tempo in modo chiaro», ha detto Halevi.

