Sanità, Meloni: «Taglio risorse è una bugia: abbiamo messo 3 miliardi in più del 2023»

Giorgia Meloni annuncia un aumento di 3 miliardi di euro sul 2024 per la Sanità «interamente finalizzato alla riduzione delle liste di attesa». Le risorse andranno a pagare il rinnovo dei contratti di settore, aggiungendo una defiscalizzazione degli straordinari e di premi produzione tutti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della riduzione delle liste di attesa. Secondo Meloni «è una bugia che il fondo sanitario nazionale sia stato ridotto. Sul 2024 sarà di 136 miliardi di euro, il livello assoluto più alto raggiunto. Per fare un esempio nel 2019 il fondo sanitario nazionale era arrivato a 115 miliardi di euro. Fra il 2020 e il 2022 con il Covid è oscillato fra i 122 e i 127 miliardi di euro, compreso il costo delle vaccinazioni. Se poi il Pil è cresciuto ovviamente il rapporto in Pil è cambiato. Ma i fondi sono molti più di prima». Nella sua conferenza stampa sulla manovra Meloni ha anche annunciato risorse ulteriori per favorire i congedi parentali. Resta previsto per madre o padre un congedo base pagato al 100%. «L’altro anno abbiamo aggiunto un mese ulteriore di congedo pagato all’80%. Ora ne aggiungiamo uno ulteriore pagato al 60% fino a quando i figli compiono sei anni». Per favorire la natalità è stata prevista anche la totale decontribuzione della quota del lavoratore per lavoratrici che abbiano due figli in vigore fino a quando il più piccolo dei due figli non compie 10 anni. Per lavoratrici con tre o più figli la decontribuzione della quota previdenziale del lavoratore varrà fino a quando l’ultimo dei figli non compirà 18 anni.

Credits photo: ANSA/ETTORE FERRARI I La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante una conferenza stampa, Roma, 16 ottobre 2023

