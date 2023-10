Palermo, fuga di gas in una masseria: muore bambino di 4 anni

I genitori si erano accorti dell’odore di gas nell’abitazione. I soccorsi, arrivati in elicottero, hanno provato a salvarlo con delle manovre di rianimazione

Un bambino di quattro anni è morto nel comune di Petralia Soprana (Palermo) per una fuga di gas. I genitori questa mattina si sono accorti dell’odore di gas all’interno della loro masseria nella contrada di San Giovanni Sgadari. Dopo aver raggiunto il piccolo hanno scoperto che non respirava più ed era in arresto cardiaco. Subito è scattato l’allarme con la chiamata del 118 intervenuto con un elisoccorso perché il comune si trova nell’entroterra siculo. All’inizio il bambino sembrava riprendersi dopo le prime manovre di rianimazione, ma è morto appena dopo.

Leggi anche: