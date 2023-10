Bruxelles, l’attentatore carica il kalashnikov indisturbato, prova l’arma contro un’auto, poi sale in moto per andare a far strage – Il video

Girava indisturbato per le vie di Bruxelles, intento a montare e caricare il suo Kalashnikov, il presunto responsabile dell’attentato avvenuto poche ore fa, la sera del 16 ottobre a Bruxelles. È quanto si desume dall’incredibile video che sta circolando sui social. Vi si vede l’aggressore, inconfondibile data la giacca arancione fluorescente e il casco bianco in testa, intento a predisporre l’arma con cui avrebbe di lì a poco freddato due svedesi e ferito una terza persona, poi soccorsa e salvata. E perfino provare l’arma lungo la strada, proprio nel momento in cui transita un’auto Smart, il cui autista esce indenne e prosegue la marcia verosimilmente terrorizzato da quanto appena accaduto. Quindi l’auto-proclamato «membro dell’Isis» mette via il kalashnikov, salta sulla moto e va a probabilmente a uccidere altrove. Secondo quanto fatto sapere nella tarda serata di lunedì dalla Procura federale belga, il sospettato è stato identificato come Abdesalem L. ed è nato nel 1978. Dopo la mezzanotte di martedì 17 ottobre, l’uomo risultava ancora in fuga.

