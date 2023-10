Razzi di Hamas vicino all’aeroporto di Tel Aviv: il cancelliere tedesco Scholz costretto a sdraiarsi sulla pista di atterraggio – Il video

Attimi di paura per il cancelliere tedesco Olaf Scholz durante la sua visita in Israele. Al termine della giornata trascorsa a Tel Aviv, Scholz si stava imbarcando sul suo aereo governativo quando i razzi sparati da Gaza verso l’aeroporto di Ben Gurion lo hanno costretto a correre giù dalle scale e – insieme al suo staff – sdraiarsi sulla pista di atterraggio. In un secondo momento, il cancelliere tedesco si è riparato in un rifugio antiaereo dell’ambasciata tedesca, mentre a Tel Aviv le sirene suonavano per segnalare un attacco missilistico in corso. Scholz, secondo quanto riporta Haaretz, è rimasto nella struttura per qualche minuto. Nel centro della capitale israeliana si sono sentite diverse esplosioni provocate dal sistema di difesa anti-missile Iron Dome. Oggi il cancelliere tedesco ha incontrato il premier israeliano Benjamin Netanyahu a cui ha assicurato tutto il proprio sostegno.

Credits video di copertina: TWITTER/Natsecjeff

Leggi anche: