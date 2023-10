Topi in aula, evacuata una scuola elementare a Pisa. La protesta dei genitori: «Situazione insostenibile da settimane»

Sembra non avere fine l’incubo della scuola elementare “Livia Gereschi” di Pisa, da giorni alle prese con la presenza indesiderata di ratti. Nei giorni scorsi alcune aule dell’istituto erano state chiuse proprio a causa dell’avvistamento di alcuni roditori. Dopo le polemiche di genitori e docenti, il comune è intervenuto effettuando una pulizia straordinaria che però pare non aver risolto il problema. Oggi, martedì 17 ottobre, è stato infatti avvistato un altro topo all’interno di un’aula chiusa ed è scattata l’evacuazione della scuola, con i bambini che sono stati fatti uscire prima di usufruire del servizio mensa. Ora sono i genitori degli studenti ad alzare la voce e chiedere al comune di risolvere la situazione una volta per tutte. «Da due settimane combattiamo con i ratti presenti nell’edificio, ma né l’Asl, né i Nas hanno ritenuto opportuno chiudere l’edificio per fare una sanificazione completa», protesta un gruppo di genitori in una lettera.

A questo punto la richiesta è ben precisa: chiudere la scuola «per alcuni giorni» così da consentire «una sanificazione totale» e poter rimandare i bambini a scuola «con tranquillità». E anche la dirigente scolastica Rossana Condello sembra essere dello stesso avviso: «Si tratta dell’avvistamento di un solo roditore nell’aula già chiusa, ma è evidente a questo punto che all’interno della scuola c’è un nido e che la pulizia straordinaria, che pure è stata effettuata anche ieri sera in mia presenza, non è sufficiente», ha spiegato la preside. Ora spetta alle autorità competenti disporre o meno la chiusura dell’istituto. La ditta incaricata dal comune per la derattizzazione, ha fatto sapere l’assessore alle Politiche educative Riccardo Buscemi, ha inviato la propria relazione all’Asl. Da cui ora il comune aspetta una risposta al più presto.

