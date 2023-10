Cosa sappiamo della strage all’ospedale di Gaza City: le vittime, le reazioni, le accuse incrociate tra Hamas e Israele – Il video

Nella serata di martedì 17 ottobre è stato colpito l’ospedale anglicano Al-Ahli Arabi Baptist Hospital di Gaza City, provocando la morte di circa 500 persone. Lo rende noto il ministero della Salute del governo della Striscia di Gaza guidato da Hamas, che accusa Israele di essere responsabile del bombardamento. Per l’esercito israeliano – citato dai media – l’esplosione sarebbe invece «dovuta al lancio fallito di un razzo di Hamas e che non c’è nessun legame dell’Idf con l’esplosione». Un medico britannico-palestinese, il professor Ghassan Abu Sittah – che che stava lavorando presso l’ospedale di Gaza colpito, ha detto alla Bbc che «parti dell’ospedale sono in fiamme». All’interno della struttura – ha riferito – «c’erano molte persone che vi avevano trovato rifugio. Parte del tetto è crollata, c’è vetro ovunque».

Abu Mazen: «Tre giorni di lutto»

Il presidente palestinese Abu Mazen – scrive il Guardian – ha proclamato tre giorni di lutto per «il massacro dell’ospedale» sulla Striscia e cancellato l’incontro previsto previsto ad Amman con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Lo riporta l’agenzia Bloomberg, citando l’Associated Press. Mentre Hussein al-Sheikh, segretario generale del Comitato esecutivo dell’Olp (Organizzazione per la Liberazione della Palestina, ndr) ha scritto su X che «questo massacro non può essere tollerato dalla morale delle Nazioni», si legge. «È in corso un genocidio. Facciamo appello alla comunità internazionale affinché intervenga immediatamente. Il silenzio e i pregiudizi – scrive – non possono essere più accettati».

Le reazioni

L’Egitto, Paese confinante con la Striscia, ha condannato «con la massima fermezza il bombardamento israeliano» dell’ospedale «che ha provocato centinaia di vittime innocenti». Per il Cairo «questo deliberato bombardamento di strutture civili – si legge nella nota del ministero degli Esteri – costituisce una grave violazione delle disposizioni del diritto internazionale e umanitario e dei valori più basilari dell’umanità e invita Israele a porre fine immediatamente alle sue politiche di punizione collettiva contro le popolazioni della Striscia di Gaza».

La Turchia

La ferma condanna è arrivata anche dal presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, che su X ha sottolineato come «colpire un ospedale con donne, bambini e civili innocenti è l’ultimo esempio di attacchi israeliani privi dei valori umani più basilari. Invito – si legge – tutta l’umanità ad agire per fermare questa brutalità senza precedenti a Gaza». La Giordania, invece, considera Israele «responsabile per questi pericolosi sviluppi», scrive nella nota il ministero degli Esteri di Amman. Il portavoce Sufyan Al-Qudah ritiene che il raid «contraddica i principi di umanità e violi le regole di guerra».

L’Unione europea

Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel corso di una conferenza stampa al termine del consiglio europeo straordinario sulla crisi in Medio Oriente ha espresso la sua «commozione per le recenti notizie» sull’ospedale a Gaza. «Se venisse confermato che si tratta di un raid – ha aggiunto – si tratterebbe di un’azione non in linea con il diritto internazionale».

L’Iran

Anche il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanani, ha condannato «con la massima fermezza» l’attacco definendolo «un brutale crimine di guerra e un genocidio». E poi ancora: «Il regime sionista, continuando i suoi vergognosi crimini contro il popolo palestinese, commettendo questo crimine atroce e orribile – si legge in una nota diffusa sul canale Telegram del ministero -, ha dimostrato ancora una volta la sua ferocia e brutalità verso tutti».

