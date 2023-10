Donald Trump chiude le porte ai rifugiati di Gaza: «Se sarò eletto presidente ci sarà uno “screening ideologico” per tutti gli immigrati»

Se verrà eletto nuovamente presidente, Donald Trump ordinerà uno «screening ideologico» per tutti gli immigrati che vorranno entrare negli Stati Uniti. Ad annunciarlo è proprio l’ex inquilino della Casa Bianca, ora in corsa alle primarie del partito repubblicano per le elezioni del 2024, durante un comizio in Iowa. Secondo quanto riporta il sito americano Axios, Trump avrebbe promesso ai suoi sostenitori che proibirà l’ingresso negli Stati Uniti ai rifugiati provenienti dalla Striscia di Gaza. A livello operativo, l’intenzione dell’ex presidente americano è di avviare immediatamente uno «screening ideologico» di tutti gli immigrati che fanno richiesta di asilo negli Stati Uniti e proibire l’ingresso a tutti coloro che simpatizzano con Hamas o con altri gruppi estremisti.

La proposta di Trump, che pure sembra poggiare su basi legali dubbie, segna un ritorno della retorica anti-immigrazione che nel 2016 lo ha aiutato a vincere la nomination ed entrare alla Casa Bianca. Una delle misure più controverse della sua presidenza è stato infatti il muslim ban, un ordine esecutivo – poi abrogato dal suo successore Joe Biden – con cui ha negato l’ingresso negli Stati Uniti ai cittadini di vari Paesi a maggioranza musulmana. Secondo Axios, l’uscita di Trump sui rifugiati palestinesi avrebbe più che altro l’obiettivo di fomentare la base elettorale dei repubblicani, dal momento che finora l’amministrazione Biden non ha mai annunciato l’intenzione di voler accogliere i cittadini di Gaza in fuga dalla Striscia.

Credits foto: EPA/Cristobal Herrera-Ulashkevich | L’ex presidente Donald Trump durante un comizio a West Palm Beach, in Florida (11 ottobre 2023)

