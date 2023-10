Calcio scommesse, Fabrizio Corona fa arrabbiare Nicolò Casale. Il legale: «Quereliamo»

Il caso calcio scommesse si fa sempre più incandescente. Fabrizio Corona, dopo l’ospitata ad Avanti Popolo da Nunzia De Girolamo, è stato intercettato da Striscia la Notizia. Davanti a Valerio Staffelli l’ex re dei paparazzi ha parlato di nuovi giocatori coinvolti nell’inchiesta della procura di Torino, citando Nicolò Casale, calciatore della Lazio. «Non ha mai scommesso su una competizione sportiva e ha consacrato la sua vita sempre e solo all’impegno agonistico: ciò nonostante sono state messe in circolazione accuse infondate e calunniose sul suo coinvolgimento nell’inchiesta riguardante le scommesse nel mondo del calcio» dichiara, in una nota, l’avvocato Guido Furgiuele, legale del calciatore. Stamane Striscia la Notizia ha anticipato sul proprio sito i contenuti dell’intervista, in onda stasera. «Attesa la sua totale estraneità all’indagine, e ai fatti a cui si riferisce, e la gravità delle accuse mosse nei suoi confronti – aggiunge l’avvocato Guido Furgiuele in una nota – sporgeremo querela e perseguiremo in ogni sede giudiziaria gli autori della diffamazione e/o calunnia, nonché gli editori e i responsabili dei canali d’informazione con cui siano divulgate tali illecite accuse. Ciò a tutela della sua immagine e della sua onorabilità».

Fabrizio Corona nomina altri tre calciatori ai microfoni di Striscia

L’attaccante della Roma Stephan El Shaarawy, il difensore della Juve Federico Gatti e il difensore della Lazio Nicolò Casale. Sono questi i tre nuovi nomi di calciatori che sarebbero coinvolti in un presunto giro di scommesse secondo Fabrizio Corona, fatti a Striscia la notizia ieri notte, come si legge sul sito della stessa trasmissione di Canale 5. «Questa notte – si legge – ha ricevuto il Tapiro d’oro da Striscia la notizia per essere stato censurato da Nunzia De Girolamo durante la trasmissione Avanti popolo (Rai3). A Valerio Staffelli, Corona ha anche mostrato un filmato in cui si sentono i giocatori che parlano delle puntate mentre palleggiano. Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35)». Sui tre nuovi nomi fatti dall’ex agente fotografico, però, non ci sono notizie ufficiali nell’inchiesta della Procura di Torino. «Avevamo delle prove, avevamo un audio clamoroso – ha detto Corona, riferendosi sempre a quella che ha definito “censura” su Rai3 – in cui parlano quattro calciatori famosi e la regia non lo ha mandato. E un video (che Corona ha mostrato a Valerio Staffelli, ndr) in cui si sentono alcune persone, tra cui Zalewski della Roma, che parlano delle puntate e delle scommesse mentre palleggiano». E ancora: «Puoi non mandare in onda queste cose? Evidentemente, ha chiamato qualcuno in diretta – ha aggiunto l’ex agente fotografico -. Allora ve li faccio a voi i nomi: tiro fuori El Shaarawy, non mi hanno fatto nemmeno una domanda quando l’ho accennato in studio. Casale, che ha litigato con l’Under21, è inguaiato fino al collo. Poi Gatti, di cui ha parlato Fagioli. Te ne potrei fare trenta di nomi». «Perché non sei andato a dare il Tapiro a Spalletti – ha chiesto ancora lui a Staffelli – che ha metà del centrocampo coinvolto e per rimpiazzare chi ha mandato via ha scelto El Shaarawy, un altro giocatore immischiato nello scandalo?».

