Da Amman a Beirut, in Medio Oriente scoppiano le proteste contro Israele. Evacuate le ambasciate in Marocco ed Egitto – I video

All’indomani dell’attacco sull’ospedale di Gaza, sulle cui responsabilità è ancora in corso un rimpallo di accuse tra Israele e Hamas, in Medio Oriente esplodono le proteste. A Beirut, in Libano, si sono verificati scontri e violenze nei pressi dell’ambasciata degli Stati Uniti nel corso di una manifestazione contro i bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza. Per disperdere la folla, la polizia ha fatto ampio uso di lacrimogeni e di un cannone ad acqua, oltre che di manganelli. In tutta risposta, i manifestanti hanno reagito lanciando alcuni sassi, mentre centinaia di giovani in scooter hanno sventolato bandiere di Hezbollah, del movimento sciita Amal e della Palestina. «Abbiamo forzato le barriere per entrare ed è lì che ci hanno respinto e hanno iniziato a sparare gas lacrimogeni», ha raccontato un manifestante a l’Orient le jour. E sempre a Beirut oggi Hezbollah ha convocato un raduno con migliaia di seguaci in un’altra zona della capitale libanese, per esprimere solidarietà ai cittadini di Gaza.

Beirut però è solo una delle città in cui si sono svolte proteste e manifestazioni pro Palestina. Ad Amman, in Giordania, sono oltre 5mila le persone che si sono ritrovate davanti all’ambasciata israeliana per protestare contro i bombardamenti su Gaza. Ieri il Paese ha accusato esplicitamente Israele di essere responsabile dell’attacco sull’ospedale anglicano in cui sono morte centinaia di persone. La situazione è tesa anche in Egitto e in Marocco, dove le manifestazioni hanno convinto il ministero degli Esteri israeliano a evacuare lo staff delle sue ambasciate. La rabbia del mondo musulmano ha trovato sfogo anche a Istanbul, in Turchia, dove in migliaia hanno protestato per tutta la notte davanti al Consolato di Israele gridando slogan anti-sionisti e sventolando bandiere palestinesi.

Beirut

Amman

Il Cairo

Credits video di copertina: X/Doam

