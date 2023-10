Anche Tajani segue la linea di Biden: «Sul bombardamento dell’ospedale a Gaza non emerge una responsabilità di Israele»

«Noi stiamo approfondendo ciò che è accaduto, ma dalle evidenze condivise dalla nostra intelligence con quelle di altri Paesi, non emerge una responsabilità di Israele nel bombardamento dell’ospedale di Gaza, questo è quello che noi stiamo valutando in questo momento». A dirlo è il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervistato al Tg4. «Da quello che sta emergendo, la responsabilità di Israele nel bombardamento dell’ospedale di Gaza sembra esclusa», ha dichiarato. La linea del titolare della Farnesina sembra esser quella del presidente americano Joe Biden, atterrato questa mattina a Tel Aviv. Biden ha dato credito alla versione che da ieri sera il governo di Benjamin Netanyahu e l’esercito israeliano continuano a ribadire: «Sono profondamente rattristato e indignato per l’esplosione avvenuta ieri all’ospedale di Gaza. In base a quello che ho visto, sembra che sia stato fatta dall’altra parte».

