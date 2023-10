È morto l’attore Burt Young, celebre per il ruolo di Paulie nella saga «Rocky»

L’attore americano Burt Young è morto ieri, mercoledì 18 ottobre, a 83 anni. Young è conosciuto soprattutto per aver interpretato il ruolo di Paulie, migliore amico e cognato di Rocky Balboa nella saga cinematografica Rocky. Un’interpretazione che gli valse anche una candidatura nel 1976 all’Oscar come miglior attore non protagonista. Nel corso della sua carriera, Burt Young – che è in realtà uno pseudonimo di Gerald Tommaso DeLouise – ha accumulato oltre 160 ruoli tra cinema e programmi televisivi. In molti casi, ricorda il New York Times, i ruoli per cui veniva scelto erano boss della mafia, detective o personaggi dal carattere spigoloso. Nato nel 1940 a New York in una famiglia di italo-americani, Young ha studiato recitazione all’Actors studio con il celebre maestro Lee Strasberg, che ha definito il suo stile «una biblioteca di emozioni». Tra gli altri ruoli celebri che ha interpretato c’è Joe nel film C’era una volta in America di Sergio Leone. Si ricordano poi le sue interpretazioni nei panni del cliente corrotto dell’investigatore Jack Nicholson in Chinatown (1974), il mafioso Bed Bug Eddie in Il papa di Greenwich Village (1984) e il protettore Lou di Rodney Dangerfield in A scuola con papà (1986). È però la sua partecipazione ai sei film della saga di Rocky ad aver reso Burt Young uno degli attori più riconoscibili del cinema americano. E non è un caso se è stato proprio Sylvester Stallone, protagonista di quella saga, uno dei primi a ricordare sui social l’attore scomparso. «Mio caro amico, Burt Young, sei stato un uomo e un artista incredibile, mancherai molto a me e al mondo intero», ha scritto l’attore su Instagram. Oltre al cinema, Young è apparso in diverse serie televisive, fra cui Law & Order, Walker Texas Ranger, Mash e Miami Vice.

