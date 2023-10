Simona Branchetti, la conduttrice molto amica di Giambruno: «Andrea è un burlone, un ragazzo sopra le righe. Nessuna relazione con lui»

Simona Branchetti è una giornalista di Mediaset e uno dei volti più noti del Tg5. Non è lei a comparire nei fuorionda di Andrea Giambruno: la conduttrice co-protagonista del primo filmato è Viviana Guglielmi. Eppure per qualche tempo di Branchetti si è parlato come di un’amica molto vicina a Giambruno. Tanto che lui si sarebbe speso per farle ottenere la conduzione di Mattino 5. Oggi in un’intervista a Repubblica però lei respinge voci e illazioni. «Due colleghi non possono neanche andare a mangiare una pizza insieme che si monta subito un caso. Giambruno e io siamo amici da dieci anni: in qualche occasione ci siamo frequentati anche con Giorgia, da molto prima che lei diventasse presidente del Consiglio. Chi lo conosce sa che è un burlone, che scherza con tutte. Io non c’entro niente e voglio essere lasciata fuori», dice oggi a Giovanna Vitale.

Un burlone

Un paio di mesi fa Dagospia ha parlato di lei in un flash piuttosto allusivo, dove si parlava di un «grande feeling professionale» tra i due. «Io e Andrea ci conosciamo da tanto tempo, lavoriamo nella stessa azienda e siamo andati spesso a pranzo insieme, anche con amici comuni: un gruppo consolidato col quale di tanto in tanto ci si vede. Non c’è mai stato nulla da nascondere. Quindi, uscire una sera per una pizza è una cosa normale», dice lei. Respingendo i “pettegolezzi velenosi” sulla sua vita privata: «Senta, io della mia vita privata non parlo volentieri. Dopodiché, giusto per chiarire: da giugno ho un compagno a cui tengo molto e non mi va di finire nel calderone di una vicenda così strumentale aggressiva nei confronti di un collega che avrà pure toni e modi discutibili, però lo conosciamo: è uno che gioca in modo anche pesante con tutte, dalla barista alla co-conduttrice, giovani e meno giovani. Non si può mettere nel tritacarne chi non ha nulla a che fare con questa storia».

Un ragazzo sopra le righe

E ancora: «In azienda si sa che è un burlone, un ragazzo sopra le righe, che utilizza espressioni colorite. Nessuno si è scandalizzato nel vederlo scherzare con le ragazze della sua squadra. Da qui a creare un mostro ce ne corre. Detto questo, quelle frasi sono volgari e inappropriate». Branchetti dice di non immaginare il motivo della separazione: «Loro pubblicamente hanno sempre mostrato grande rispetto reciproco perché comunque si vogliono bene. In più la premier ha sempre detto che Andrea è un padre eccezionale». E da lui, nonostante la grande amicizia, non era uscito nulla riguardo crisi: «Dalla bocca di Giambruno non è mai uscita una sola parola sulla sua famiglia. In questo è di un rigore incredibile, credo lo facesse per proteggere la loro storia. Certo, noi lo avevamo avvertito che esporsi in video era una scelta rischiosa, ma lui ha sempre difeso il suo lavoro e il diritto a esercitarlo».

