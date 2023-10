Giambruno, la telefonata di Piersilvio Berlusconi a Meloni: «Sono molto dispiaciuto, non ne sapevo nulla»

Sono ormai passati giorni dal «favore» che Striscia la notizia sostiene di aver fatto a Giorgia Meloni pubblicando i fuorionda del suo ormai ex-partner Andrea Giambruno, ma la vicenda non smette di rivelare colpi di scena. L’ultimo riguarda Pier Silvio Berlusconi, che secondo Repubblica avrebbe informato la premier dei video già a settembre, in una visita a Villa Grande (l’ex residenza romana di Silvio). Circostanza smentita dal Corriere della Sera, che arriva persino ad affermare che lo stesso Pier Silvio fosse all’oscuro di tutto. «Non ne sapevo nulla, altrimenti ti avrei avvisata – avrebbe assicurato a Meloni l’amministratore delegato di Mediaset, nel corso di una telefonata – Non ho potuto far nulla per impedirlo». Avrebbe inoltre aggiunto di essere «molto dispiaciuto» per la messa in onda dei video e dei vocali di Giambruno. E per dimostrarlo, avrebbe anche accennato a un freno agli altri fuorionda dell’ormai ex compagno della leader di Fdi, che secondo diverse fonti sarebbero ancora più sgradevoli dei precedenti. Nulla di garantito, al momento, mentre Forza Italia (nella persona di Antonio Tajani) e la famiglia Berlusconi smentiscono fermamente la teoria del complotto secondo cui il caso mediatico sarebbe stato un tiro mancino politico alla Presidente del Consiglio. Negato anche un presunto patto per far fuori il giornalista al centro delle polemiche, che tra l’altro Mediaset – secondo quanto riportato dal Corriere – non avrebbe intenzione di licenziare.

