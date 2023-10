Meloni come la “Morte Nera” con Giambruno, Crozza e le frecciate a Mediaset: «La faccio diventare una stireria cinese» – Il video

«Cosetto – dice la Meloni imitata da Crozza – ti ho lasciato le tue cose in strada vicino alla monnezza. Tanto c’è Gualtieri, non la portano via»

Arriva al podio della Presidenza del Consiglio intonando il motivo della “Morte nera” di Guerra stellari la Giorgia Meloni imitata da Maurizio Crozza, dopo la rottura con Andrea Giambruno annunciata sui social. E una volta davanti al microfono, arriva il messaggio diretto al giornalista di Mediaset: «Me fa dire una cosa per coso? – dice Crozza nei panni della premier – Cosetto, ti ho lasciato le tue cose in strada, vicino al cassonetto della monnezza. Tanto non la portano via, ce sta Gualtieri». Parte poi l’elenco di quel che Giambruno avrebbe lasciato in casa: «T’ho lasciato la piastra della Dyson, quella per fatte er ciuffo, testa de… Il regolabarba, la crema depilatoria… e la carriola de braccialetti che te porti dietro. Hai capito testa de…».

L’imitazione va avanti citando il post di Meloni parafrasando il celebre comizio della leader di Fdi: «Io so’ pietra, e tutti quelli che me voglio scava’ con la goccia… E se pensano di scavarmi con quella goccia d’acqua, io il Tapiro ve lo infilo su per… il fuorionda». Ma con chi ce l’ha Meloni? «Non lo so con chi ce l’ho – risponde sornione Crozza-Meloni – ma chi sa sa… Escluderei l’opposizione, la Schlein non si è mica alleata con Ricci. La Rai è nostra. E io pensavo che pure Mediaset era nostra, difatti Cicciobello me l’avevano promosso con un programma quotidiano. Io avevo pure detto: “Guardate che tutti giorni quello è faticoso, spara un mare di cazzate…”». Finché arriva l’illuminazione: «Era una trappola. Ma io so’ pietra. E sai che faccio? Visto che la Rai è mia, faccio un Sanremo settimanale con Fiorello che fa il 60%. E Mediaset me diventa una stireria cinese». Alla fine arriva la disperazione: «Che figura de me*** che ho fatto. Il ciuffettino voleva fare le cose a tre e a quattro. Pensa il prossimo bilaterale con Scholz che mi fa le battute…».

Leggi anche: