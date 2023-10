«Che tempo che fa», la seconda puntata supera il debutto: 11,26% di share

Ancora un risultato ottimo per Che Tempo che Fa in trasferta sul 9. La seconda puntata della trasmissione condotta da Fabio Fazio – andata in onda ieri 23 ottobre – ha superato il debutto: 2,3 milioni di telespettatori e l’11,26% di share, rendendo Nove seconda rete nazionale, ha scritto Fazio su X. Il 15 ottobre il programma aveva totalizzato uno share del 10,5% realizzando un vero e proprio record per la rete Warner Bros Italia: la trasmissione era diventata la più vista del broadcast nel nostro Paese. A distanza di una settimana quindi Fazio e la sua squadra si confermano e si superano migliorando ancora il risultato. A trainare gli ascolti sono stati anche gli ospiti del salotto del conduttore. Nella puntata di ieri infatti è arrivato Patrick Zaki che doveva invece inaugurare la prima puntata, ma in seguito ai suoi commenti sulla guerra tra Israele e Hamas la sua presenza è stata posticipata. Proprio durante la sua intervista con Fazio, l’attivista ha voluto precisare la sua posizione parlando di come «la violenza produce violenza, con la pace ci deve essere la giustizia. Non bisogna tenere presente tutto quello che è successo negli anni scorsi. Ora bisogna fare solamente attenzione a una soluzione politica».

Tra gli altri ospiti della puntata di ieri anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il virologo Roberto Burioni.

Leggi anche: