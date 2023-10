Elezioni Trentino Alto Adige, a Bolzano Svp primo partito, Fdi al 6% e crolla la Lega

Alle elezioni provinciali in Trentino si registra un calo dell’affluenza, che rispetto al 2018 scende dal 64,05 al 58,39%. Questo è il dato definitivo, dopo la chiusura dei seggi alle ore 22. Stamattina, lunedì 25 ottobre, inizia lo spoglio. Intanto in Alto Adige si preannuncia un rebus la composizione della giunta provinciale 2023-2028. Con il 98% delle sezioni scrutinate la Suedtiroler Volkspartei è al 34,4%, in calo di sette punti percentuali rispetto a 5 anni fa. Il Team K arriva all’11%, mentre la secessionista Suedtiroler Freiheit di Eva Klotz ha raggiunto il 10,8%. Il primo partito “italiano” è Fratelli d’Italia che arriva al 6,1%. La Lega aveva l’11% nel 2018 e ora crolla al 3,1%. Il governatore Arno Kompatscher va verso il terzo mandato. Cinque anni fa si alleò con la Lega.

Il crollo annunciato

Oggi bisognerà capire cosa succederà con il partito della premier Giorgia Meloni come primo interlocutore. Fdi è anche il partito più votato a Bolzano città. Bene anche i Verdi che salgono dal 6,6 al 8,8%. La vera sorpresa (annunciata per certi versi dal successo sui social) è quella dell’ex comandante degli Schützen Jürgen Wirth Anderlan, che – partendo dal nulla – ha raccolto il 5,3% dei consensi con slogan anti-migranti e No vax. Anche la lista dell’ex assessore Svp Thomas Widmann entra in consiglio provinciale, ma si ferma al 3,5%. Il crollo della Lega era in qualche modo annunciato dalle liti interne al partito in questi anni. Il Carroccio da quattro consiglieri scenderà a uno. Resta stabile attorno al 3,5% il Partito Democratico. Sotto l’1% il Movimento 5 stelle (non siederà più in consiglio), così come Forza Italia e la lista Centro Destra.

La composizione del consiglio provinciale

In attesa dei risultati definitivi e di eventuali scarti, l’agenzia di stampa Agi pronostica che nel consiglio provinciale formato da 35 unità siederanno 13 esponenti della Suedtiroler Volkspartei (erano 15 nella precedente legislatura con un glorioso passato negli anni ’90 e primi 2000 anche fino a 22), 4 del Team K, 4 della Suedtiroler Freiheit, 3 dei Verdi, 2 di Fratelli d’Italia, 2 della lista Juergen Wirth Anderlan, 2 dei Freiheitlichen, uno del Pd, 1 della lista Fuer Sudtirol Mit Widmann, uno della Lega, uno de La Civica e uno di Vita.

Leggi anche: