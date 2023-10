«Come giustifica l’uccisione di famiglie nel sonno?». E il dirigente di Hamas scappa dall’intervista con la Bbc – Il video

Si è conclusa prima del previsto l’intervista della Bbc a Ghazi Hamad, alto dirigente di Hamas. Quando il corrispondente Hugo Bachega gli ha chiesto «Come giustifica l’uccisione di persone e famiglia nel sonno?», Hamad si è tolto il microfono e si è rifiutato di rispondere, abbandonando l’intervista. Il riferimento è all’attacco sferrato dai miliziani palestinesi contro Israele lo scorso 7 ottobre, che ha dato il via alla recente escalation militare in Medio Oriente e ha provocato quasi 1.500 vittime israeliane. Nel corso dell’intervista, Hamad ha negato di aver volontariamente preso di mira i civili e ha affermato che il vero obiettivo dell’attacco erano i militari dell’Idf. «Non c’era alcun ordine di uccidere civili – ha detto Hamad -. La zona è molto vasta, c’è molta gente e ci sono stati scontri». Una ricostruzione che stride con le testimonianze e i video diffusi nelle scorse settimane, che documentano atrocità commesse contro i civili israeliani. E forse è anche per questo che quando il giornalista della Bbc lo ha incalzato menzionando le persone uccise nelle proprie case mentre dormivano, Hamad ha preferito togliersi il microfono e dire: «Voglio interrompere questa intervista».

