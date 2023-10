«Il quartier generale di Hamas sotto un ospedale di Gaza». L’accusa da Israele con le intercettazioni dei terroristi – Il video

Il comando centrale di Hamas si trova sotto e all’interno dell’ospedale Shifa di Gaza City, il più grande della Striscia. Lo sostiene Daniel Hagari, portavoce militare dell’esercito israeliano. «Hamas gestisce la guerra dagli ospedali e usa i civili come scudi umani», ha attaccato il portavoce dell’Idf. Secondo Hagari, i membri di Hamas si muoverebbero attraverso «complessi» tunnel sotterranei che si trovano sotto l’ospedale Shifa per organizzare gli attacchi contro Israele. Va precisato che non si tratta dell’ospedale Al Ahli Arab, finito al centro di un rimpallo di accuse tra Hamas e Tel Aviv dopo un’esplosione che il 17 ottobre scorso ha causato centinaia di vittime. Il portavoce dell’esercito di Tel Aviv ha poi aggiunto di essere a conoscenza di informazioni precise sulla rete di tunnel che conducono alla base sotterranea da fuori l’ospedale. Tunnel che consentirebbero ai dirigenti di Hamas di raggiungere il centro di comando senza passare all’interno delle strutture mediche. I miliziani palestinesi però respingono ogni accusa. «Si tratta di menzogne», ribatte Izzat al-Rashek, dirigente di Hamas. «Nelle vicinanze dell’ospedale – aggiunge – ci sono 40 mila persone. Si tratta di preparativi da parte di Israele per compiere in quel posto un nuovo massacro».

Le intercettazioni diffuse dall’Idf

Daniel Hagari ha spiegato che la rivelazione fatta oggi dall’esercito di Tel Aviv si basa su una larga varietà di fonti di intelligence assemblate dai Servizi militari dell’esercito israeliano e dallo Shin Bet (Sicurezza interna) e già messe a disposizioni degli alleati. «Usare ospedali come infrastrutture del terrorismo e gli abitanti di Gaza come scudi umani è un crimine di guerra», ha attaccato Hagari. In una registrazione audio diffusa dall’esercito israeliano su Twitter/X, si sente la conversazione tra due persone, descritte come abitanti di Gaza. «Sai dov’è il quartier generale delle Brigate Al Qassam?», chiede il primo. E poi è lui stesso a rivelarlo: «È sotto il complesso Al-Shifa». A questo punto la seconda persona, una donna, esclama: «Oddio, ma dici sul serio?».

Credits foto: EPA/Mohammed Saber | L’ospedale Al Ahli di Gaza City dopo essere colpito da un attacco aereo (18 ottobre 2023)

