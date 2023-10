Colpito e ferito gravemente Oleg Tsaryov, il politico ucraino filo-russo desiderato da Mosca per guidare un governo fantoccio a Kiev

Oleg Tsaryov, ex deputato del parlamento ucraino, è stato raggiunto da un colpo di pistola nella notte in una località non precisa. A riportarlo è un funzionario russo, Vladimir Rogov, che non ha specificato dove sarebbe avvenuta l’aggressione. «Le condizioni di Oleg sono molto gravi. È attualmente in terapia intensiva», ha scritto su Telegram Rogov che si trova nell’Ucraina meridionale. Tsaryov è considerato un traditore e dal giugno 2014 è ricercato dalla polizia ucraina per i suoi rapporti con la Russia. Dopo aver concluso la sua parentesi politica al parlamento ucraino, è stato lo speaker del parlamento di Novorossiya, entità formatasi nel 2014 da gruppi separatisti nell’Ucraina orientale, progetto che si è arenato in un anno. In occasione dell’invasione dell’Ucraina, fonti dell’intelligence USA avevano indicato che Mosca avesse scelto Tsaryov come guida di un governo fantoccio a Kiev. Lo stesso aveva poi risposto che l’idea le era sembrata «piuttosto divertente» anche perché lui gestiva solo un centro di benessere in Crimea e non si riteneva così tanto importante da ricevere un incarico del genere.

