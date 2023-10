La guerra fra trapper “blu” e “rossi”, il delirio sui social dopo gli spari di Shiva: «Si doveva difendere»

«Ho visto due persone con passamontagna e una terza con un cappellino e il volto coperto. Mi sembrava che corressero verso un’abitazione,secondo me si stanno malmenando, è stato un agguato di una gang». È questo il primo sos che è arrivato da un passante ai carabinieri la sera dello scorso 11 luglio quando – stando alle accuse – il trapper Shiva ha tentato di uccidere due persone che ha gambizzato dopo un’aggressione nei suoi confronti. Poco dopo, riporta il Corriere della Sera, le autorità sono state raggiunte anche da una chiamata da parte di uno degli aggressori. «Mi hanno sparato a una gamba (…) venite subito, veloci, veloci». Poi un altro testimone ancora: «C’è appena stata una sparatoria (…) ho sentito “pam, pam, pam” (…) poi ho visto uscire dei ragazzi con le mazze». La vicenda che si è consumata in via Cusago 154, avrebbe alle spalle un possibile attrito tra gang.

La guerra tra rossi e blu

Da una parte, i «rossi» della «Santana gang» e di Rozzano e, dall’altra, i «blu» della crew «7Zoo» di San Siro. Rivalità tra trapper sfociate in pesanti violenze. Per l’episodio gli inquirenti hanno arrestato Andrea Arrigoni, in arte Shiva, di 24 anni. Sarebbe stato lui a sparare per difendersi dall’aggressione di due persone incappucciate e da una terza che filmava. L’accusa è di duplice tentato omicidio. Il Corriere fa sapere che si tratterebbe di una spedizione punitiva ai danni del trapper per sanare diversi precedenti, come risse, aggressioni e dissing, che i blu e i rossi si fanno da tempo.

I social si scatenano

Intanto, i social iniziano a scatenarsi con l’hashtag #Shiva salito tra i trend di Twitter e qualcuno che inizia a trattare la vicenda anche su TikTok. In molti difendono o giustificano il trapper: «Per me Shiva non ha sbagliato. Immaginate due che entrano così in casa vostra. Li lasciate fare? Ma anche no, ha fatto solo più che bene», scrive un’utente. «Ha fatto solo bene. Se vi vengono contro due ragazzi tutti coperti, gli offrivate la merenda? Chi dice che hanno fatto bene a carcerarlo è solo un fan di rondo rimasto», sostiene un altro. Ma c’è anche chi frena: «Chi dice che ha fatto bene a sparare e che le leggi italiane sono ridicole dovrebbe farsi qualche mese in US e vedere come si sta bene con le armi libere…».

Leggi anche: