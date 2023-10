Caccia al killer della strage in Maine, spunta un biglietto di Robert Card: «Forse di addio»

Non è ancora stato trovato Robert Card, il 40enne che mercoledì 25 ottobre ha imbracciato un fucile AR-15 e compiuto una strage a Lewiston, nel Maine, uccidendo 18 persone e ferendone altre 13. Le ricerche continuano senza sosta e nel pomeriggio di oggi – 27 ottobre – sono stati impiegati anche alcuni sommozzatori per setacciare il fiume Androscoggin alla ricerca di eventuali indizi. Secondo la Cnn, non è detto che Card verrà trovato ancora in vita. Pare infatti che il killer del Maine abbia lasciato un biglietto. I contenuti non sono noti, ma – secondo quanto riporta l’emittente tv con sede ad Atlanta – si tratterebbe di una sorta di messaggio di addio, che potrebbe indicare l’intenzione di togliersi la vita. Ed è anche per questo che le ricerche delle autorità si stanno concentrando proprio sul fiume, nel quale si teme che Card possa essersi gettato. Un epilogo che, per quanto tragico, non sorprende gli agenti. È piuttosto comune infatti che gli autori di stragi di massa si suicidino appena dopo aver compiuto il massacro.

Mentre le ricerche proseguono, Lewiston – seconda cittadina più grande del Maine e teatro della strage – è diventata una città fantasma. Le attività commerciali sono chiuse e le persone sono barricate in casa, come richiesto dalle forze dell’ordine. Il rischio è infatti che Card sia ancora nei paraggi armato di fucile. Dalle ricostruzioni più aggiornate emerge che la strage di Lewiston è iniziata poco prima delle 7 di mattina (ora americana) nella sala da bowling della città, dove Card ha ucciso 7 persone. Poco dopo, il 40enne ha aperto il fuoco allo Schemengees, a circa 5 chilometri di distanza, uccidendo altre 11 persone. In una nota diffusa dalla polizia si legge che Card ha ricevuto un addestramento come istruttore di armi da fuoco. Il suo fascicolo conterrebbe anche alcune avvisaglie di problemi di salute mentale, che la scorsa estate lo hanno portato al ricovero in una struttura specializzata.

Credits foto: EPA/CJ Gunther | Militari alla ricerca di Robert Card a Monmouth, nel Maine (27 ottobre 2023)

