Strage del Maine, il killer Robert Card trovato morto

Il corpo si trovava non lontano dal suo ex posto di lavoro

Robert Card è stato trovato morto. Il killer della strage del Maine si è tolto la vita sparandosi alla testa. Il suo corpo è stato trovato nei boschi, non lontano da Lewiston dove aveva compiuto il suo massacro, uccidendo 18 persone. Il corpo di Card è stato trovato non lontano dal centro di riciclaggio dove lavorava. Un lavoro che di recente aveva però perso. Una perdita che si era aggiunta – secondo indiscrezioni – alla fine di una storia sentimentale. Card sembra aver aperto il fuoco proprio nei luoghi che frequentava con la sua ex, la sala da bowling e un ristorante. Card era un ex militare che aveva già dato segnali di scarsa salute mentale. Ieri sera gli investigatori avevano trovato un suo biglietto, forse di addio.

Leggi anche: